Названа лучшая страна для жизни детей

Главное: Названы лучшие страны для детей. Первое место заняли Нидерланды.

Детали: Нидерланды были признаны лучшей страной для жизни детей. Об этом сообщает ЮНИСЕФ.

Детский фонд ООН поставил эту страну на первую строчку рейтинга стран по уровню благополучия детей.

Также в пятерку лучших стран, которые отметили эксперты, попали Дания, Норвегия, Швейцария и Финляндия.

В отчете сказано, что в ходе работы специалисты «сравнили показатели психического и физического здоровья, академической подготовки и социальных навыков у детей в 41 стране мира».

Отмечается следующее: «Проанализировав данные исследований, специалисты пришли к выводу, что в Нидерландах дети чувствуют себя лучше всего».

Кроме этого сообщается, что Нидерланды занимают первую строчку в списке стран, где дети больше всего довольны своей жизнью (сразу 93%).

Также среди лидеров по данному показателю находятся такие страны: Мексика (86%), Румыния (85%), Финляндия (84%), Хорватия (82%), Швейцария (82%), Испания (82%) и Литва (82%).

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