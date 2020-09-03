Ученые бьют тревогу: в Альпах аномально поднялась температура

Главное: В Швейцарии таят ледники. Температура в Альпах аномально выросла.

Детали: В Альпах продолжает расти температура. О ситуации поведали во Всемирной метеорологической организации.

Там отметили, что зафиксировали разрушение гигантского ледника в Швейцарских Альпах, а еще два ледника – «близки к коллапсу».

Температура же тут выросла на 2 градуса.

Эксперты сообщают: «Аномально высокие летние температуры негативно влияют на ледники в Альпах. В Швейцарских Альпах ледник Туртманн раскололся надвое, потеряв триста тысяч кубометров снега в результате драматического обвала, произошедшего 6 августа».

Также они говорят: «Итальянский ледник Планпинсье, расположенный в долине Аоста в массиве Монблан, более двух лет находится на грани обрушения. В этом году сползание ледника ускорилось до скорости более одного метра в день в начале августа, поэтому жители ближайших домов и отелей были эвакуированы».

Исследователи информируют: «Ледник терял более пятисот тысяч кубометров льда ежедневно, но все-таки не разрушился. Ученые продолжают наблюдение, потому что трещина в леднике остается».

В публикации отмечается, что прошлым летом альпийские ледники пережили волну жары в июле-начале августа.

При этом во Французских Альпах, в городке, расположенном в массиве Монблан, температура поднималась выше 40 градусов. Также на высоте четырех тысяч метров ученые зафиксировали рекордное значение в пять градусов выше нуля.

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