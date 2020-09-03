Президент Венесуэлы заявил, что Трамп заказал его убийство

Главное: Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Дональд Трамп заказал его ликвидацию. Сейчас идет поиск снайперов.

Детали: Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что американский лидер Дональд Трамп собирается убить его. Слова политика цитирует пресс-служба.

По его словам, сейчас ведется поиск снайперов для выполнения заказа.

Николас Мадуро заявил: «Я был жертвой самой грубой агрессии. Власти США предложили пятнадцать миллионов долларов за мою голову».

Он добавил: «Дональд Трамп одобрил мое убийство, я не преувеличиваю, и они стараются направить группу снайперов или нанять снайперов в Венесуэле, чтобы убить меня. Дональд Трамп это решил».

В тему: 20 сентября 2019 года мы писали, что Мадуро сравнил Трампа с Гитлером, а венесуэльцев – с евреями.