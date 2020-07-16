«Динамо» почти гарантировало себе место в квалификации Лиги чемпионов

Главное: В предпоследнем туре украинской Премьер-лиги «Динамо» обыграло «Зарю» (3-1). Киевский клуб фактически гарантировал себе место в в квалификации Лиги чемпионов.

Детали: В 31-м туре украинской украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» обыграло луганскую «Зарю» (3-1). Столичный клуб почти обеспечил себе место в квалификации Лиги чемпионов.

Гости первыми открыли счет в поединке, но еще в первом тайме «Динамо» забило трижды: два гола положил Виктор Циганков и еще один мяч на счету Сергея Сидорчука.

В параллельном поединке черниговская «Десна» дома неожиданно уступила «Александрии» (1-3).

Перед последним туром, который состоится в воскресенье, в активе у занимающего второе место «Динамо» 59 очков, а у «Зари», которая идет третьей, 57 очков. У «Десны» 55 зачетных пунктов и она выбывает из борьбы за второе место.

В заключительном туре «Динамо» сыграет в гостях против «Колоса», а «Заря» примет «Десну».

В тему: 13 июля 2020 года наш колумнист анализировал игру киевлян.