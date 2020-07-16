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Умерла актриса, сыгравшая в культовом сериале «Твин Пикс»

Автор: «Фраза»
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Умерла актриса, сыгравшая в культовом сериале «Твин Пикс»

Главное: Умерла актриса, известная по фильму «Робокоп 2» и сериалам «Ксена: принцесса-воин», «Твин Пикс» Галин Горг. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Детали: Американская актриса и танцовщица Галин Горг умерла в Лос-Анджелесе. До своего 56-летия она не дожила один день. Об этом пишет The Sun.

В последнее время Галин Горг боролась с онкологическим заболеванием, сообщает Корреспондент. Врачи давали неутешительный прогноз. Однако, актриса до последнего боролась за жизнь.

Справка. Галин Горг родилась 16 июля 1964. Наиболее была известна своими ролями в фильмах «Робокоп 2», «На гребне волны», а также ролями в сериалах «Принц из Беверли-Хиллз», «Ксена: принцесса-воин», «Твин Пикс».

Галин Горг

В тему: Как ранее сообщалось, в США умерла жена актера Джона Траволты актриса Келли Престон. Причиной смерти называется рак.
 

Тэги: фильм, кино, сериал, культура, Галин Горг

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