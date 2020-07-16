Украинцы уже могут попасть в Грецию. Но не все и не просто так

Главное: В ближайшее время на территорию Греции смогут попасть лишь те граждане Украины, у которых есть вид на жительство в этой или любой другой стране Евросоюза. Для этого им необходимо будет зарегистрироваться на специальном сайте и пройти ПЦР-тест на коронавирус.

Детали: Чтобы легально попасть на территорию Греции, граждане Украины на сегодняшний день должны владеть действующим разрешением на проживание в Греции или другой стране Евросоюза. Как сообщает посольство Украины в Греции на своей официальной странице в Facebook, при этом необходимо также зарегистрировать свое намерение поехать в Грецию на сайте travel.gov.gr, распечатать QR код-подтверждение, а также предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на SARS-CoV-2, сделанный не ранее, чем за 72 часа до въезда.

Посольство напоминает, что на данный момент Украина не включена в список стран, гражданам которых разрешен свободный въезд в Грецию.

Отметим, что с 22 июня 2020 года на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины размещена интерактивная карта, позволяющая в режиме реального времени уточнить режим въезда/транзита в любую стране мира для наших граждан.

Во избежание неприятных недоразумений советует сверяться с ней, прежде чем отправляться в путешествие.

В тему: 5 июля 2020 года в аэропорту Афин были задержаны граждане Украины, которые прилетели в Грецию на самолете, несмотря на карантин. Среди задержанных оказались 15 взрослых и двое детей 8 и 9 лет.