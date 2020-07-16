«На месяц, но не более»: Зеленский осадил желающих затянуть карантин на неопределенный срок

Главное: Президент Владимир Зеленский считает, что карантин, введенный в связи с распространением коронавирусной болезни, не стоит продлевать более, чем на месяц.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский призвал Министерство здравоохранения не торопиться с прогнозами о продолжительности карантина в Украине. Как сообщает пресс-служба Офиса главы государства, в ходе традиционного совещания по противодействию распространения коронавирусной инфекции он признал, что «все уже устали от этого карантина».

«Не надо спешить с продлением карантина надолго, надо действовать зависимо от развития ситуации», — заявил Зеленский, добавив, что «нужны четкие рамки, как мы его продолжим». «Поэтому сначала продолжаем на месяц, но не более», — заключил президент.

В ответ министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что уже разработано постановление с изменениями в режим карантина в целом. В соответствии с ним регионы будут разделены на четыре зоны — «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную», где будут действовать четкие критерии относительно ограничений.

Ограничительные меры будут вводить в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области.

В тему: 13 июля 2020 года главный санитарный врач Киева Олег Рубан заявил, что в связи с нынешним уровнем заболеваемости коронавирусной болезнью карантин в столице может продлиться еще полтора года.

На следующий день министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что министерство «готовит проект постановления, которым карантин продлят еще минимум на месяц».

По состоянию на утро сегодняшнего дня к ослаблению карантина из-за коронавируса в Украине были не готовы уже семь областей и Киев.