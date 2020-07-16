Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

«На месяц, но не более»: Зеленский осадил желающих затянуть карантин на неопределенный срок

Автор: «Фраза»
225
«На месяц, но не более»: Зеленский осадил желающих затянуть карантин на неопределенный срок

Главное: Президент Владимир Зеленский считает, что карантин, введенный в связи с распространением коронавирусной болезни, не стоит продлевать более, чем на месяц.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский призвал Министерство здравоохранения не торопиться с прогнозами о продолжительности карантина в Украине. Как сообщает пресс-служба Офиса главы государства, в ходе традиционного совещания по противодействию распространения коронавирусной инфекции он признал, что «все уже устали от этого карантина».

«Не надо спешить с продлением карантина надолго, надо действовать зависимо от развития ситуации», — заявил Зеленский, добавив, что «нужны четкие рамки, как мы его продолжим». «Поэтому сначала продолжаем на месяц, но не более», — заключил президент.

В ответ министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что уже разработано постановление с изменениями в режим карантина в целом. В соответствии с ним регионы будут разделены на четыре зоны — «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную», где будут действовать четкие критерии относительно ограничений.

Ограничительные меры будут вводить в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области.

В тему: 13 июля 2020 года главный санитарный врач Киева Олег Рубан заявил, что в связи с нынешним уровнем заболеваемости коронавирусной болезнью карантин в столице может продлиться еще полтора года.

На следующий день министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что министерство «готовит проект постановления, которым карантин продлят еще минимум на месяц».

По состоянию на утро сегодняшнего дня к ослаблению карантина из-за коронавируса в Украине были не готовы уже семь областей и Киев.

Тэги: политика, Владимир Зеленский, новости Украины, здоровье, коронавирус, карантин, эпидемия

Комментарии

Статьи

14.07.20 09:28

Банановые перспективы для Украины

Автор: Александр Карпец

Интервью

08.07.20 14:21

Валентина Голдина: На Херсонщине фермеры оставляли гнить на поле кабачки, а в Киеве люди покупали дорогой импорт

Автор: Варвара Фалеева

Колонка автора
16.07.20 08:07

Как правильно понимать протесты в российском Хабаровске

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Президент Турции собирается захватить мечеть Аль-Акса
15.07.20 21:45

Президент Турции собирается захватить мечеть Аль-Акса

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как правильно понимать протесты в российском Хабаровске
Как правильно понимать протесты в российском Хабаровске
Как правильно понимать протесты в российском Хабаровске
Как правильно понимать протесты в российском Хабаровске
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Новым главой НБУ стал бывший советник Юлии Тимошенко родом из России

Новым главой НБУ стал бывший советник Юлии Тимошенко родом из России
16.07.20 12:49
668
Последние новости
16.07.20 17:08

Епископ УПЦ рассказал, как слово «прости» может изменить жизнь
16.07.20 16:50

Американские ученые узнали, вредит ли здоровью собак стерилизация
16.07.20 16:37

В УПЦ рассказали, как будут праздновать День Крещения Руси в условиях карантина
16.07.20 16:36

Одесских полицейских уличили в крышевании проституции и изнасиловании несовершеннолетней
16.07.20 16:21

Предстоятель УПЦ расскажет, как добрые мысли меняют жизни людей
16.07.20 16:05

Топ-менеджер УЗ Андрей Мирошников ищет нового покровителя, - СМИ
16.07.20 16:03

«На месяц, но не более»: Зеленский осадил желающих затянуть карантин на неопределенный срок
Фото и Видео
Появилось видео, как темнокожий полицейский избил белого бомжа в метро Нью-Йорка
Появилось видео, как темнокожий полицейский избил белого бомжа в метро Нью-Йорка
Появилось видео, как темнокожий полицейский избил белого бомжа в метро Нью-Йорка
Появилось видео, как темнокожий полицейский избил белого бомжа в метро Нью-Йорка
У известной журналистки прямо во время прямого эфира выпал зуб
У известной журналистки прямо во время прямого эфира выпал зуб
Министр обороны Эстонии официально провозгласил Россию врагом
Министр обороны Эстонии официально провозгласил Россию врагом
Парижский «Диснейленд» открылся, несмотря на бушующий коронавирус
Парижский «Диснейленд» открылся, несмотря на бушующий коронавирус
Тело офицера СБУ нашли на Оболони в день выхода на пенсию, – СМИ
Тело офицера СБУ нашли на Оболони в день выхода на пенсию, – СМИ
Люди заживо горели на шоссе в Египте после взрыва нефтепровода (18+)
Люди заживо горели на шоссе в Египте после взрыва нефтепровода (18+)
Молодая звезда Instagram из США неожиданно умерла на восьмом месяце беременности
Молодая звезда Instagram из США неожиданно умерла на восьмом месяце беременности
В аннексированном Россией Крыму, несмотря на пандемию коронавируса, открыли детский лагерь «Артек»
В аннексированном Россией Крыму, несмотря на пандемию коронавируса, открыли детский лагерь «Артек»
Рабочие против строителей: в Москве произошла эпичная драка
Рабочие против строителей: в Москве произошла эпичная драка
Несмотря на сопротивление родственников, журналистам удалось выяснить детали трагедии в Харькове
Несмотря на сопротивление родственников, журналистам удалось выяснить детали трагедии в Харькове
fraza.com
Новости блогосферы
10.07.20 16:47

А потом вы удивляетесь, что они такие е*нутые!
04.07.20 22:44

Госстат - о смертности в Украине: «что и требовалось доказать»
29.06.20 15:40

Гомосексуализм, Украинский католический университет, Супрун и Сорос. Что между ними общего?
26.06.20 14:33

Почему западные грантовые СМИ, после избиения активиста партии Шария, засунули язык в одном место?

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.