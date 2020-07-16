Опальный мэр Черкас заявил о странном исчезновении своего зама

Главное: Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, вступивший в конфликт с центральной властью из-за карантина, сообщил об исчезновении своего заместителя Юрия Ботнара.

Детали: Городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко заявляет об исчезновении своего заместителя Юрия Ботнара. Как пишет градоначальник на своей странице в Facebook, «по информации его жены и отца, вчера, около 19.30, в районе городского совета чиновник отошел от своего авто на какую-то встречу», после чего он исчез и перестал отвечать на звонки.

Сегодня с утра он не вышел на работу.

Мэр братился с соответствующим заявлением в правоохранительные органы и просит всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении его заместителя, сообщить об этом.

В тему: 1 мая 2020 года власти Черкасс отменили карантин в городе с 1 мая, вопреки установленной центральной властью даты. В ответ к нему обратился глава МВД Арсен Аваков, предупредив, что реакция будет жесткой.

Вскоре на мэра завели уголовное дело, а в город ввели военную технику Нацгвардии.

Как сообщали СМИ, 20 мая президент Украины Владимир Зеленский назвал Бондаренко «бандитом», который фигурант в 19 уголовных производствах. Однако он эту информацию опроверг и подал на главу государства иск о защите чести и достоинства.