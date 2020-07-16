Новым главой НБУ стал бывший советник Юлии Тимошенко родом из России

Главное: Верховная Рада назначила главой Национального банка Украины уроженца российской Тулы Кирилла Шевченко. В 2009 г он несколько месяцев работал советником у тогдашнего премьер-министра Юлии Тимошенко.

Детали: Новым главой Национального банка Украины стал известный банкир Кирилл Шевченко. Как сообщает LB.ua, соответствующее решение приняла Верховная Рада на заседании 16 июля. Его кандидатуру поддержали 332 народных депутата из фракций «Слуги народа», ОПЗЖ, «Батькивщины», группы «За будущее» и «Доверие».

В свою очередь, фракция «Голос» заявила, что рассмотрение кандидатуры Шевченко не соответствовало процедуре, так как фракциям не дали возможности познакомиться с ним перед голосованием. Кроме того, им не была подана декларация кандидата на должность.

Фракция «Европейской солидарности» призвала Шевченко «быть на 0% человеком Зеленского» и быть независимым.

Сам кандидат, выступая с парламентской трибуны заявил, что видит своей задачей на новой должности борьбу со стагнацией экономики. При этом он пообещал не допустить увеличения инфляции, а также сохранить и приумножить независимость НБУ.

С назначением его уже поздравил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Правительство готово совместно с НБУ работать для восстановления экономики, макроэкономической стабильности и доступностью кредитного ресурса. Правительство и Нацбанк имеют общую цель и задачу — это рост экономики страны и повышение благосостояния всех украинцев», — написал он на своем канале в Telegram.

Кирилл Шевченко родился в 1972 году в российской Туле. Получил экономическое образование в Харьковском государственном экономическом университете.

С 1994 по 2006 гг работал на разных должностях в банковской системе Украины.

С 2006 по 2009 гг возглавлял правление Государственного ипотечного учреждения, после чего с мая по сентябрь 2009 г был советником премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

С осени 2009 г вернулся в банковскую сферу. С октября 2014 года до назначения на должность главы НБУ работал на различных должностях в АБ «Укргазбанк».

В тему: 1 июля 2020 года Глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке. Свое решение покинуть должность он объяснил «систематическим политическим давлением».

На следующий день стало известно, что уйти в отставку его вынудил сам президент Владимир Зеленский.

3 июля Верховная Рада приняла отставку Смолия с должности главы НБУ, вменив ему в вину «укрепление курса гривны» и слишком низкую инфляцию.

15 июля директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева выразила Владимиру Зеленскому свою обеспокоенность политическим давлением на НБУ и призвала сохранить независимость регулятора.