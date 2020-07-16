Украинцы продолжают массово заражаться коронавирусом: данные на 16 июля 2020

Главное: За минувшие сутки коронавирусом в Украине заразились еще 848 людей. Число жертв заразы выросло на восемнадцать человек.

Детали: Украинцы продолжают умирать от коронавируса. Как сообщает министерство здравоохранения нашей страны в четверг, 16 июля, лишь за последние сутки жертвами заразы стали еще восемнадцать человек. Общее число жертв инфекции выросло до 1 445.

Кроме этого за отчетный период времени зафиксировали еще 848 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в Украине заболели уже 56 455 человек. Наибольший прирост больных за сутки показала Львовская область (197 человек) и Киев (116 людей).

При этом вылечить от коронавируса за сутки удалось восемьсот человек, а всего с начала пандемии – 27 154 человека.

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