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Ученые выяснили, что физкультура может спасти от слепоты в старости

Ученые выяснили, что физкультура может спасти от слепоты в старости

Главное: Физическая активность позитивно влияет на наше зрение. В частности, она снижает риск желтого пятна и глаукомы в старости.

Детали: Исследователи из Виргинского университета в США заявили, что физическая активность благоприятно влияет на наше зрение. Как цитирует ученых издание University Virginia, физкультура и прочие упражнения снижают или даже останавливают развитие дегенерации желтого пятна, глаукомы, диабетической ретинопатии и других глазных заболеваний, грозящих слепотой в преклонном возрасте.

В работе экспертов сказано, что физическая активность сразу на 45% «снижает опасное разрастание кровеносных сосудов, которое является основной причиной дегенерации желтого пятна и других заболеваний глаз, снижался у мышей на фоне регулярного бега в колесе».

Ученые утверждают, что их исследование «является первым экспериментальным доказательством того, что физические упражнения могут уменьшить тяжесть дегенерации желтого пятна, которая является основной причиной потери зрения у пожилых людей».

Они говорят, что физическая активность способствует повышенному притоку крови к глазам.

При этом заниматься физкультурой призывают в меру: эксперты говорят, что «повышение нагрузки не принесло больше пользы, а эфект был достигнут при низких уровнях физических упражнений».

В тему 18 июня 2020 года сообщалось, что регулярные аэробные упражнения снижают риск преждевременной смерти на 15 процентов.

20 мая 2020 года стало известно, что езда на велосипеде является наиболее эффективным способом снизить риск преждевременной смерти.

14 апреля 2020 года появилась новость о том, что ученые поведали о небывалой пользе физкультуры в пожилом возрасте.

3 февраля 2020 года стало известно, что слепой мужчина прозрел, попав в ДТП

21 марта 2019 года сообщалось, что американский иподиакон рассказал, как исцелился от слепоты.

Тэги: ученые, здоровье, мир, зрение, физкультура, слепота

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