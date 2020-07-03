Ученые выяснили, что физкультура может спасти от слепоты в старости

Главное: Физическая активность позитивно влияет на наше зрение. В частности, она снижает риск желтого пятна и глаукомы в старости.

Детали: Исследователи из Виргинского университета в США заявили, что физическая активность благоприятно влияет на наше зрение. Как цитирует ученых издание University Virginia, физкультура и прочие упражнения снижают или даже останавливают развитие дегенерации желтого пятна, глаукомы, диабетической ретинопатии и других глазных заболеваний, грозящих слепотой в преклонном возрасте.

В работе экспертов сказано, что физическая активность сразу на 45% «снижает опасное разрастание кровеносных сосудов, которое является основной причиной дегенерации желтого пятна и других заболеваний глаз, снижался у мышей на фоне регулярного бега в колесе».

Ученые утверждают, что их исследование «является первым экспериментальным доказательством того, что физические упражнения могут уменьшить тяжесть дегенерации желтого пятна, которая является основной причиной потери зрения у пожилых людей».

Они говорят, что физическая активность способствует повышенному притоку крови к глазам.

При этом заниматься физкультурой призывают в меру: эксперты говорят, что «повышение нагрузки не принесло больше пользы, а эфект был достигнут при низких уровнях физических упражнений».

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