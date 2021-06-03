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ТОП-ТЕМЫ:
Фразы > Александр Дубинский

Александр Дубинский

Автор: народный депутат Украины
03.06.21 00:15
222
Александр Дубинский

В стране, которой управляет комик — государственным оборонным концерном может без последствий управлять любой д*бил

Источник: Facebook

Тэги: Украина, общество, политика, новости Украины, Александр Дубинский

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