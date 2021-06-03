Александр Дубинский

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В УПЦ обеспокоены ростом подростковых суицидов в Украине

Главные новости за 28 мая 2021 года

Священник УПЦ рассказал как вдохновиться на добрые дела

29.05.21 11:31

В Украине заработали три больших Центра вакцинации от коронавируса. Где и как сделать прививку