Главное: Актёра Роберта Дауни-младшего раскритиковали за пророссийские носки.

Детали: Американского актёра Роберта Дауни-младшего раскритиковали за носки с надписью «Россия». Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Роберт Дауни-младший — актёр, продюсер и музыкант. Лауреат премий «Золотой глобус» (2001, 2010), BAFTA (1993), премии Гильдии киноактёров США (2001) и «Сатурн» (1994, 2009, 2014, 2019), номинант на премии «Оскар» (1993, 2009) и «Эмми» (2001). Исполнитель роли супергероя Тони Старка/Железного человека.

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