Число жертв ракетного удара по зданию Николаевской ОГА увеличилось до 15 человек

Главное: По состоянию на 13:00 30 марта из-под завалов здания Николаевской ОГА спасатели достали тела 14 погибших людей. Еще один человек скончался в реанимации.

Детали: Количество погибших в результате вражеского обстрела областной госадминистрации в Николаеве возросло до 15 человек. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области.

Отмечается, что по состоянию на 13.00 30 марта из-под завалов здания Николаевской ОГА спасатели достали тела 14 погибших людей, еще один человек умер в реанимационном отделении больницы.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

В тему: Момент ракетного удара по зданию Николаевской ОГА попал на видео.