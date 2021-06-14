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Фото-Новости > Клубника обрушила балкон многоэтажки в Киеве

Клубника обрушила балкон многоэтажки в Киеве

Александр Панько
14.06.21 14:41
236
Клубника обрушила балкон многоэтажки в Киеве

Главное: Житель Киева устроил грядку на балконе своей квартиры в многоэтажном доме. В итоге крыша балкона не выдержала веса и оборвалась.

Детали: В Дарницком районе столицы на улице Архитектора Вербицкого обвалилась крыша балкона, расположенного на шестом этаже. Как сообщается на официальной странице Киевской городской государственной администрации в Facebook, это произошло из-за прикрепленных к крыше балкона тросов, которые удерживали большую и тяжелую навесную конструкцию, наполненную землей.

Хозяин квартиры развел на балконе целый огород, выращивая клубнику. Потолок не выдержал веса почти 1 тонны грунта, который наполнял сплошную «грядку», и обвалился.

Специалисты привлекли к ликвидации последствий аварии специальную пожарно-спасательную технику и оборудование.

К счастью, никто из соседей и прохожих не пострадал.

В тему: 18 апреля 2021 года в одной из многоэтажек в Шевченковском районе Киева произошло обрушение балкона. Накануне обслуживающая организация вручила владельцам квартиры предписание о необходимости принятия соответствующих мер.

Тэги: Киев, происшествие, клубника, новости Украины

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