Землю накрыла мощная магнитная буря

Самое активное пятно на Солнце в 25-м цикле, AR3663, снова выдало мощную вспышку. К ней присоединилась ее соседка, пятно AR3664, которое также излучало вспышку класса X и несколько вспышек M-класса.

Обе вспышки произошли 8 мая с разницей в несколько часов. Это самые сильные вспышки на Солнце. Один из этих взрывов сопровождался выбросом плазмы в космос, достигшей Земли и спровоцировавшей магнитную бурю.

По данным Meteoagent, 10 мая магнитная буря достигнет значения пяти баллов (большая по К-индексу), а 11-12 мая ожидается увеличение ее мощности до восьми баллов.

В период магнитных бурь наблюдаются следующие симптомы:

— подавленное настроение и раздражительность;

— повышение или понижение артериального давления;

— нарушение сна;

— боль в суставах;

— апатия или тревога;

— головная боль и головокружение;

— обострение хронических заболеваний.

Что делать для лучшего самочувствия во время магнитных бурь:

— правильно питаться и заниматься физической активностью;

— больше отдыхать и высыпаться;

— пить больше воды или травяного чая;

— не употреблять алкогольные напитки и жирную пищу;

— добавить больше зелени и сезонных овощей;

— избегать стресса и тревожных событий;

— добавить контрастный душ перед сном в свое ежедневное расписание;

— проверить домашнюю аптечку на наличие необходимого лекарства.

Напомним, ученые спрогнозировали катастрофические «солнечные суперштормы».