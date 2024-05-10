Землю накрыла мощная магнитная буря

Самое активное пятно на Солнце в 25-м цикле, AR3663, снова выдало мощную вспышку. К ней присоединилась ее соседка, пятно AR3664, которое также излучало вспышку класса X и несколько вспышек M-класса.
Обе вспышки произошли 8 мая с разницей в несколько часов. Это самые сильные вспышки на Солнце. Один из этих взрывов сопровождался выбросом плазмы в космос, достигшей Земли и спровоцировавшей магнитную бурю.
По данным Meteoagent, 10 мая магнитная буря достигнет значения пяти баллов (большая по К-индексу), а 11-12 мая ожидается увеличение ее мощности до восьми баллов.
В период магнитных бурь наблюдаются следующие симптомы:
— подавленное настроение и раздражительность;
— повышение или понижение артериального давления;
— нарушение сна;
— боль в суставах;
— апатия или тревога;
— головная боль и головокружение;
— обострение хронических заболеваний.
Что делать для лучшего самочувствия во время магнитных бурь:
— правильно питаться и заниматься физической активностью;
— больше отдыхать и высыпаться;
— пить больше воды или травяного чая;
— не употреблять алкогольные напитки и жирную пищу;
— добавить больше зелени и сезонных овощей;
— избегать стресса и тревожных событий;
— добавить контрастный душ перед сном в свое ежедневное расписание;
— проверить домашнюю аптечку на наличие необходимого лекарства.
Напомним, ученые спрогнозировали катастрофические «солнечные суперштормы».