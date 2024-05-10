Польша построит бункеры на границе с Россией и Беларусью

Польша планирует укрепить свою территорию у границ с Российской Федерацией и Беларусью и построить здесь бункеры. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает Radio ZET.

Так он отреагировал на вопрос журналиста, должна ли Польша строить бункеры, рыть рвы и траншеи на границе с Беларусью и Россией. Он сообщил, что руководство Польши готовит план по строительству бункеров и рытью траншей.

По факту Польша уже укрепляет свою границу, добавил польский чиновник.

«Мы ремонтируем и укрепляем дамбу, в Подлясском воеводстве есть военная группа. Люблинское, Мазовецкое, Варминско-Мазурское воеводства, наличие армии, наличие союзных войск», — резюмировал Косиняк-Камыш.

Напомним, Кэмерон призвал НАТО готовиться к войне с Россией.