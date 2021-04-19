Балкон в одной из столичных многоэтажек обвалился через день после инспекции

Главное: В одной из многоэтажек в Шевченковском районе Киева произошло обрушение балкона. Накануне обслуживающая организация вручила владельцам квартиры предписание о необходимости принятия соответствующих мер.

Детали: 18 апреля в 9-этажном жилом доме на улице Половецкой в Шевченковском районе Киева произошло разрушение ограждающих конструктивных элементов балкона. Как сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, прибывшие на место происшествия бойцы ближайших пожарно-спасательных подразделений выяснили, что обвал произошел на 7-м этаже, задев при этом балконы 6-го этажа и частично 5-го этажей.

На месте были задействованы 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 12 человек личного состава ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

Жертв и пострадавших нет. Причина обвала устанавливается.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, 16 апреля обслуживающая организация «УЦУН» вручила владельцам квартиры предписание касательно состояния обвалившегося балкона и необходимости принятия мер.

В тему: 18 мая 2020 года в Одессе произошло частичное обрушение четырехэтажного жилого дома.

21 мая там же произошло второе обрушение.