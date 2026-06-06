Упав с крыши многоэтажки, в Одессе погибла маленькая девочка

На улице Пантелеймоновской в Одессе произошла жуткая трагедия. Как информирует местная полиция, тут, упав с крыши многоэтажного дома, погибла одиннадцатилетняя девочка.

Копы говорят, что ребенок прыгнул с крыши 17-этажного дома, в котором проживал, и упал на крышу пристройки, где расположен торговый центр.

Увы, от полученных травм девочка скончалась на месте.

На месте инцидента работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее в Киеве девочка-подросток разбилась насмерть, выпав из окна многоэтажки.