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Новости > В США сделали забавное заявление о Трампе

В США сделали забавное заявление о Трампе

Агата Кловская
04.06.26 16:26
567
В США сделали забавное заявление о Трампе

Государственный секретарь США Марко Рубио высказался о президенте страны Дональде Трампе. Рассказал о его работоспособности.

Дипломат говорит: «Нынешний президент, этот парень буквально не спит: он работает днями и ночами, долгими часами, каждый день. Никогда не был на встречах, где Дональд Трамп бы засыпал».

Подчеркивается, что американский лидер не спит даже во время международных перелетов, а его рабочий график – нечеловеческий.

Добавляется: «У него огромное количество энергии. Вам могут не нравиться его подходы, но уверяю: это не тот президент, который спит или в какой-то форме проявляет когнитивные нарушения».

Чиновник вспомнил экс-главу государства Джо Байдена: «У нас был президент с когнитивными нарушениями несколько лет назад, но мне не нравится говорить об этом, это ослабляет Америку».

Ранее мы писали, что в США хотят испортить Трампу юбилей.

Тэги: США, мир, Дональд Трамп, курьезы

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