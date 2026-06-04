Конгресс продвигает помощь Украине вопреки Трампу

Нижняя палата Конгресса США в среду, 3 июня, проголосовала за процедурную резолюцию, которая открывает путь к рассмотрению законопроекта о новом пакете помощи Украине. Документ предусматривает выделение Киеву 1,3 млрд долларов безопасности помощи, а также до 8 млрд долларов дополнительной поддержки в форме кредитов, сообщает The Hill.

Отмечается, что законопроект также содержит положения о пополнении запасов американского вооружения, создании финансовых инструментов для послевоенного восстановления Украины и введении новых санкций против России и структур, которые поддерживают её военные действия.

Документ удалось вынести на рассмотрение благодаря процедуре discharge petition — специальному механизму, который позволяет обойти «отсутствие аппетита» у спикера Конгресса Майка Джонсона, и принудительно поставить законопроект на голосование. Для этого необходимо было собрать не менее 218 подписей членов палаты.

Решающим стал подпись конгрессмена Кевина Кайли из Калифорнии, который сейчас имеет статус независимого политика. После этого Палата представителей была обязана провести голосование по дальнейшему продвижению документа.

В результате процедуру поддержали 218 законодателей. За проголосовали 211 демократов, шесть республиканцев и один независимый конгрессмен. Против выступили 204 республиканца.

Палата представителей должна провести два голосования: одно по правилам рассмотрения документа, а второе — непосредственно за его принятие. Если законопроект получит поддержку, его передадут в Сенат.

Там документ должны рассмотреть профильные комитеты, после чего его вынесут на голосование. Для принятия нужна простая большинство голосов, но для преодоления возможного флибустьера — процедуры затягивания или блокирования рассмотрения — обычно необходимо не менее 60 голосов сенаторов.

Последним этапом станет решение президента США Дональда Трампа, который может подписать законопроект или наложить на него вето. Если глава Белого дома воспользуется правом вето, Конгресс сможет его преодолеть только при поддержке документа двумя третями голосов как в Палате представителей, так и в Сенате.

Издание напоминает, что законопроект, впервые внесённый в апреле 2025 года, оставался в подвешенном состоянии, поскольку республиканцы под руководством Трампа приостановили усилия по предоставлению дополнительной поддержки Украине. Президент назвал поддержку США стране пустой тратой денег и начал серию неудачных попыток заставить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну.

Напомним, в среду Конгресс США также впервые смог принять решение, ограничивающее полномочия Трампа вести войну в Иране.