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Новости > В ООН сделали тревожный прогноз по поводу будущего животноводства

В ООН сделали тревожный прогноз по поводу будущего животноводства

Агата Кловская
04.06.26 15:18
448
В ООН сделали тревожный прогноз по поводу будущего животноводства

Появился свежий доклад Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. В нем дали тревожный прогноз.

В документе сказано: «Согласно текущим тенденциям, прогнозируется, что к 2040-му году использование противомикробных препаратов в животноводстве вырастет примерно на 30%».

Эксперты подсчитали, что совокупные потери животноводческого производства при сценарии высокого уровня устойчивости микроорганизмов к противомикробным препаратам могут достичь 318 миллиардов долларов к этой дате.

Отмечается, что даже самый жесткий сценарий отказа от стимуляторов роста приведет к потерям в размере около 53 миллиардов долларов.

В то же время, как добавляется, общий ущерб для мировой экономики и благосостояния населения может оказаться еще более значительным.

Ожидается, что совокупные глобальные потери благосостояния в период с 2025-го по 2040-й год составят около 1,25 триллиона долларов при сценарии высокого распространения устойчивости к противомикробным препаратам. Это более чем в пятнадцать раз превышает предполагаемые потери в размере около 80 миллиардов долларов при наиболее строгом сценарии отказа от антибиотиков-стимуляторов роста.

Сообщается, что противомикробные препараты представляют собой лекарственные средства, используемые для лечения инфекционных заболеваний, вызываемых бактериями, грибками, вирусами и простейшими паразитами.

Поясняется, что когда микроорганизмы становятся устойчивыми к противомикробным препаратам, те со временем теряют свою эффективность, а стандартные методы лечения зачастую оказываются неэффективными, что приводит к увеличению заболеваемости и смертности среди людей, животных и растений.

Увы, в сельском хозяйстве это приводит к производственным потерям, наносит ущерб источникам средств к существованию и ставит под угрозу продовольственную безопасность.

Резюмируется, что прогноз роста на 30% при сохранении нынешнего сценария развития событий будет означать увеличение на 143,5 тысячи тонн.

Ранее австралийцы поведали о небывалой пользе верблюжьего молока.

Тэги: ООН, мир, экономика

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