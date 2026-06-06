Трамп сделал ряд странных заявлений по поводу Ирана

Президент США Дональд Трамп вновь комментирует ситуацию по поводу Ирана. Озвучил ряд заявлений.

Говоря о том, почему не получается заключить мирную сделку, политик сказал: «Потому что они сильные, они гордые. Требуется немного времени».

В то же время он добавил: «Мы пойдем быстро, потому что мне нужно возвращаться воевать с Ираном».

Отмечается: «В процентном выражении, я бы сказал, у них, возможно, осталось 21-22% ракет. Это много ракет, но это уже не то количество, которое было, когда мы впервые нанесли удар».

Ранее Трамп анонсировал важные новости по Ирану.