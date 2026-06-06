Пол Маккартни: легендарному британскому музыканту покорился уникальный рекорд

Легендарный британский музыкант Пол Маккартни отметился уникальным достижением. Произошло это после выхода его нового альбома The Boys of Dungeon Lane.

Он побил собственный рекорд по числу альбомов в топе музыкальных чартов.

Последний его альбом поступил в продажу в прошлую пятницу, и содержит 14 композиций, записанных в 2021-2025-е годы. Это первый сольный альбом бывшего члена группы The Beatles за пять лет.

Эксперты рассказали, что Пол Маккартни продолжает лидировать в Official Charts как самый успешный музыкант всех времен, и теперь он может похвастаться 24 альбомами, занявшими первую сточку чартов.

Так, добавляется, что 15 альбомов, занявших первую строчку, были выпущены им в составе The Beatles, два вместе с группой Wings, шесть были сольными проектами и один был выпущен вместе с его женой, Линдой Маккартни.

Новый альбом 83-летний музыкант посвятил воспоминаниям о родном Ливерпуле, а также миру до того, как группа The Beatles обрела мировую славу. Упомянутая в названии альбома улица Данджн-лейн находится недалеко от улицы Джон энд Фортлин-роуд, где в молодости жил британец.

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