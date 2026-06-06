Сибига рассказал, где просчитался Путин

Глава МИД Украины Андрей Сибига комментирует отказ президента России Владимира Путина от инициативы прямых переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. Сделал ряд заявлений.

Министр отметил следующее: «Отклонив предложение президента Владимира Зеленского о прямых мирных переговорах, Владимир Путин упустил свой шанс выйти из этой провальной для него войны».

При этом добавляется: «Дальше для России все будет только хуже. Потери на поле боя будут неуклонно расти, а поражения – становиться все более унизительными. Экономика уйдёт еще глубже в рецессию. Будет потеряно больше рабочих мест, налоги вырастут, а инфляция ударит по наименее защищенным слоям населения. В России уже не осталось безопасных мест, которые не подвергались бы дальнобойным санкциям Украины. И их интенсивность будет только возрастать».

Также дипломат напомнил об усилении международного давления на Москву из-за отказа прекращения агрессии.

Сообщается: «Международное давление не ослабнет – оно будет становиться только жестче. Оно будет включать использование замороженных активов, запреты на въезд и неизбежную ответственность за преступления. Все это происходит потому, что кремлевский фанатик стремится любой ценой удержаться у власти и готов пожертвовать будущим собственной страны и убить миллионы людей ради своих безумных иллюзий».

Информируется: «Все это потому, что он не хочет признать простую истину: он никогда не достигнет своих целей на поле боя. Ему лучше оставить напрасные надежды на падение Украины, сокращение поддержки со стороны ее партнеров или ослабление давления на Россию».

Руководитель ведомства предупредил, что России все равно придется согласиться на дипломатическое урегулирование, но условия будут гораздо хуже: «Этот отказ Владимира Путина от мира должен привести к значительному усилению международного давления на Россию и увеличению поддержки Украины».

Ранее Зеленский написал открытое письмо Путину и сделал предложение.