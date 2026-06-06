Украинцев предупредили о возможных провокациях со стороны Беларуси

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко предупредил, что со стороны Беларуси возможны провокации в направлении Киева и западных областей нашей страны. Его слова цитирует Media Center Ukraine.

Было сказано: «Могут быть провокации и по направлению Киева. Могут быть провокации по направлению западного участка с целью перерезания логистических путей. Это также наблюдалось и в 2022-м году».

Добавляется, что наша страна должна готовиться к худшему: «Надо быть сильнее того, что к нам может прийти».

Ранее в Беларуси заявили об угрозе глобальной войны.