В Беларуси заявили об угрозе глобальной войны

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что риск военного конфликта России и Беларуси с западными странами остается «крайне высоким». Об этом он сказал на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Москве.

«Оценивая ситуацию, сложившуюся в Восточноевропейском регионе, констатируем, что вероятность развязывания военного конфликта в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в ОДКБ, а также возможность его дальнейшей трансформации из регионального в глобальный, предельно высока», — считает белорусский министр.

По его словам, Беларусь и Россия рассматривают наращивание сил НАТО вблизи своих границ как подготовку к потенциальному столкновению. В частности, он упомянул размещение около 21 тыс. военнослужащих Альянса в Польше и странах Балтии.

Хренин также обвинил НАТО в отработке переброски войск на восточный фланг и проведении учений, которые, по его словам, предусматривают наступательные действия против России и Беларуси.

Кроме того, он связал рост оборонных расходов стран Альянса, превышающих $1,6 трлн в год, с подготовкой к вооружённому противостоянию.

Глава белорусского оборонного ведомства также заявил, что подготовка к потенциальному конфликту с Россией якобы закреплена в стратегических документах ряда западных государств, в частности США, Великобритании, Германии и Франции.

Напомним, Лукашенко назвал условие для войны с Украиной и предложил Зеленскому встретиться.