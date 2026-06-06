Погода на 7 июня: синоптики спрогнозировали дожди

Синоптики поведали, какая погода ждет украинцев в воскресенье, 7 июня. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что по стране, за исключением запада и востока, пройдут умеренные, а днем в Житомирской, Киевской, Черкасской, Винницкой и Одесской областях местами значительные дожди с грозами. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью плюс 14-19, на западе 10-15 тепла, днем плюс 24-29, в западных, Житомирской, Киевской, Черкасской, Винницкой и Одесской областях 20-25 тепла.

В Киеве завтра пройдет дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью плюс 17-19, днем 23-25 тепла.

Ранее эксперты небесной канцелярии подвели синоптические итоги мая в Киеве.