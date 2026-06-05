В Украине появится новый уникальный праздник

В Украине появится новый государственный праздник - 11 июня станет Днем Сил беспилотных систем. Соответствующий указ готовит президент. Об этом сообщила премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
Проект указа президента предусматривает введение нового государственного праздника - Дня Сил беспилотных систем, который будет отмечаться 11 июня.
Свириденко напомнила, что Украина стала первой страной в мире, которая создала Силы беспилотных систем как отдельный род войск.
Силы беспилотных систем - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, который отвечает за разведку, планирование и проведение операций с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и наземных роботизированных комплексов (НРК).
Подразделение действует как на передовой, так и в глубоком тылу противника - на расстоянии более тысячи километров от линии фронта.
"Вы не только уничтожаете врага, вы делаете так, чтобы мир это видел и верил в Украину", - написала Свириденко.
Среди ключевых операций СБС последних недель:
- удары по кораблям и нефтяной инфраструктуре в порту Кронштадт вблизи Санкт-Петербурга (3 июня);
- поражение сторожевого корабля класса "Светлячок" в Крыму (4 июня);
- уничтожение пускового хаба "Шахедов" в Донецком аэропорту;
- поражение корвета "Бойкий" с расстояния 1100 километров.