Сырский прокомментировал актуальную ситуацию на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поведал о ситуации на фронте. Он посетил бойцов, которые держат позиции в Южной операционной зоне.

Было сказано: «Противник продолжает наращивать усилия. Только на Александровском направлении российская группировка насчитывает более 71 тысячи военнослужащих. Еще около такого же количества враг сосредоточил на Гуляйпольском и Ореховском направлениях. Ситуация остается динамичной – активные боевые действия ведут как российские войска, так и Силы обороны Украины».

Известно, что он обсудил оперативную обстановку с командующим группировки десантно-штурмовых войск генерал-майором Олегом Апостолом и с командующим группировки Сил беспилотных систем майором Робертом Бровди.

Добавляется: «Поддержал инициативы командиров по активным действиям на определенных направлениях. Принял решение о дополнительном обеспечении подразделений необходимыми техническими средствами и боеприпасами».

Отмечается: «Отдельно подчеркнул: главным приоритетом при выполнении боевых задач остается сохранение жизней украинских воинов. Продолжаем наращивать способности по поражению противника, в частности на оперативной глубине».

Ранее Зеленский написал открытое письмо Путину и сделал предложение.