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Новости > Стало известно, какой ущерб российскому флоту нанесли дроны Magura V5

Стало известно, какой ущерб российскому флоту нанесли дроны Magura V5

Александр Панько
10.05.24 14:30
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Стало известно, какой ущерб российскому флоту нанесли дроны Magura V5

С помощью многоцелевых надводных беспилотных дронов удалось нанести ущерб российскому флоту на 500 миллионов долларов. Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил в эфире информационного марафона.

По его словам, секрет украинского морского дрона Magura заключается в мастерстве украинских производителей, которым удалось сделать уникальное средство поражения не только вражеского флота, но и вооружения и личного состава, находящихся на борту кораблей на момент их уничтожения.

Он добавил, что мастерство производителей сочетается с мастерством и умением операторов и специалистов Главного управления разведки и разведчиков, в частности, спецподразделения Group 13.

«Это сочетание, которое постоянно совершенствуется и дает все новые и новые результаты. Действительно, сегодня морской дрон Magura в руках операторов ГУР МО — это грозное оружие и, наверное, наиболее эффективный истребитель черноморского флота агрессора за период полномасштабного вторжения. Уже по состоянию на сейчас на более 500 миллионов долларов черноморский флот агрессора понес убытки в результате эффективных действий спецназовцев Главного управления разведки с использованием дронов Magura», — подчеркнул Юсов.

Представитель ГУР добавил, что постоянно идет процесс совершенствования морского дрона Magura V5.

«После каждой удачной операции происходит тщательный анализ, как действий врага, потому что враг также не стоит на месте, а пытается находить средства и инструменты противодействия и использовать новую тактику для того, чтобы защищать свои суда. Тем не менее, все это анализируется и делаются соответствующие выводы. Совершенствуется как само средство поражения Magura, и что касается оснащения и боевой части и других моментов, которые становятся каждый раз новыми сюрпризами для врага», — сказал Юсов.

Также совершенствуется тактика украинских морских дронов.

Напомним, глава Минобороны Британии высмеял флот РФ.

Тэги: Черноморский флот РФ, ущерб, Андрей Юсов, дроны, Magura V5

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