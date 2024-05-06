Стало известно, как можно скинуть лишний вес намного быстрее

Эксперты из университета Сфакса в Тунисе поведали о том, как можно скинуть лишний вес намного быстрее. Появились данные их отчета.

В нем говорится о том, что сочетание высокоинтенсивных аэробных тренировок и упражнений с отягощениями с периодическим голоданием помогает сбрасывать вес на 30% эффективнее.

В проведенной работе приняли участие 64 женщины в возрасте 32 лет со средним индексом массы тела, равным 35.

Сообщается, что 24 из них были определены в особую (первую) группу для выполнения высокоинтенсивных интервальных тренировок (ВИИТ) с отягощениями и похудения по методу интервального голодания.

Сказано, что подобная схема питания заключается в планировании периодов отказа от приема пищи, сменяющихся периодами без ограничений приема.

В течение двенадцати недель добровольцы из второй группы придерживались только диетических рекомендаций, а женщины из третьей выполняли исключительно упражнения, не меняя стиль питания.

Поясняется, что тренировочный план подразумевал выполнение отжиманий, берпи, приседаний и других классических упражнений с дополнительным весом в течение 45-55 минут трижды в неделю.

В итоге оказалось, что комбинация диеты и упражнений помогла участникам из первой группы сбросить в среднем 11,6 кг лишнего веса. Придерживающиеся исключительно диеты потеряли потеряли в среднем по 9 кг, а выполняющие ВИИТ – 5,4 кг.

Отмечается, что комплексный поход к похудению позволил участникам терять вес на 30% эффективнее.

Резюмируется, что сочетание диеты с упражнениями способствовало ускоренному уменьшению объемов талии и более существенному снижению уровня сахара в крови.

Ранее испанцы рассказали о вреде интервального голодания.