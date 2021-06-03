На курорте в Египте львовского врача вернули с того света

Главное: На побережье Красного моря в Египте, где отдыхали медики из Львова, один из них едва не умер, пробыв под водой пять минут. Его реанимировали 15 минут.

Детали: В Египте на побережье Красного моря едва не утонул врач с Львова. Его спасли и 15 минут реанимировали коллеги, с которыми потерпевший отдыхал. Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Известно, что на отдых поехал медик из Военно-медицинского клинического центра Госпогранслужбы Украины во Львове, его коллега из этого же лечебного учреждения и врач из Львовской областной больницы.

Во время отдыха на море один и львовских медиков зацепился за трос и не мог самостоятельно выбраться. Мужчина ориентировочно 5 минут был под водой. Его коллеги и очевидцы за это время пытались спасти его.

После того, как мужчину вытащили на поверхность, он был без сознания. Его коллеги из Львова ориентировочно 15 минут пытались реанимировать пострадавшего, однако он уже не подавал признаков жизни. Львовские медики несмотря на все продолжали спасать мужчину. Когда же он начал дышать, то приехала скорая и забрала его в местную больницу, где мужчину подключили к аппарату ИВЛ.

«Он находился в медикаментозном сне и был подключен к аппарату ИВЛ, но, конечно, от этого нам стало на душе еще легче. Решили остаться к вечеру, а убедившись, что состояние пациента остается стабильным, но он еще не пришел в себя, отправились на ночевку в отель. Утром мы втроем сразу отправились в больницу. Нас ждали хорошие новости — Максима отключили от аппарата ИВЛ и он был в сознании! Но о том, что вернулся с того света ничего не помнит», — рассказал один из львовских медиков, который был в Египте, Игорь Манкевич.

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