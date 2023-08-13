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Блоги > Украинский малый бизнес уходит в Польшу

Украинский малый бизнес уходит в Польшу

Автор: Андрей Головачев
13.08.23 21:11
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Украинский малый бизнес уходит в Польшу

Малый бизнес Украины уходит в Польшу. Каждый месяц регистрируется 2000 новых ФОПов. Таковы данные польского института экономики (PIE).

В 2022 году украинцы создали в Польше около 16 тысяч единоличных предприятий (ФОП), что составляет 6% всех новых бизнесов, зарегистрированных в прошлом году. За первые шесть месяцев 2023 года добавилось почти столько же.

С начала войны до конца июня 2023 года в Центральной базе регистрации и информации о бизнесе было зарегистрировано 29 400 украинских ФОП. Больше всего — в сфере строительства, информации и связи, услуг (85% — парикмахерские и косметологические услуги).

До войны, в 2022 году в месяц регистрировали около 200 украинских предприятий в Польше. Но после вторжения в Украину ситуация кардинально изменилась. В апреле 2022 года по сравнению с мартом количество компаний выросло почти в 3 раза. С мая 2022 года ежемесячно регистрировалось минимум 1000 новых фирм украинцев.

2023 год принес рекордные объемы, отметили в институте. С начала 2023 года ежемесячно мы наблюдаем создание более 2000 (!) украинских ФОП. На украинские компании приходится 67% всех новых иностранных бизнесов и 10% всех фирм, созданных в течение первой половины 2023 года.

Вдумайтесь, с начала года — 12 000 новых бизнесов открыто в Польше! Уезжают лучшие, активные, предпримичивые, те, кто способны создавать рабочие места и платить налоги.

А в Украине с 1 августа 2023 отменили льготное налогообложение и возобновили проверки и штрафы.

Боюсь, что к концу года в Польше будет открываться уже 3000 новых бизнесов.

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Тэги: бизнес, Польша, ФОП, война в Украине

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