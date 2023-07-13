Украина. Падение в бездну

Даже в центре киевского Подола безвозвратно исчез лоск и ушло всеобщее благоденствие. И неизвестно когда еще появятся деньги на еду, обувь и одежду у самых бедных слоев киевлян.

Особенно эти перемены заметны среди переселенцев, они вообще если и не голодают, то реально недоедают. Знаю об этом не понаслышке.

Плюс до устрашающих объемов выросла эпидемия алкоголизма и наркомании, что очень бросается в глаза из личных наблюдений на киевской Контрактовой площади в ночное время. Молодым людям тупо стало не куда себя деть.

Что ж, в далеком прошлом нас учили, что основные качества человеческого капитала: жилье, образование, система медицинского обслуживания.

А что теперь, друзья, определяет качество этого фактора у нас в Украине?

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