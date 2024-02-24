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Видео-Новости > Американские военные заметили в небе кое-что странное

Американские военные заметили в небе кое-что странное

Александр Панько
24.02.24 09:30
49
Американские военные заметили в небе кое-что странное

Американские военные засекли в небе неопознанный воздушный шар. Он полетел над западными районами США.

Сказано о том, что данный загадочный аппарат не представляет угрозы, но, при этом, его происхождение и назначение до сих пор неизвестны.

Военные сообщают, что объект под воздействием потоков воздуха движется в восточном направлении.

Уточняется, что в пятницу объект пролетел над штатом Колорадо, что вызвало обеспокоенность у местных властей и побудило их поднять в воздух военную авиацию.

Ранее в Пентагоне сделали неожиданное заявление по поводу НЛО.

Тэги: США, мир

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