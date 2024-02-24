Американские военные заметили в небе кое-что странное

Американские военные засекли в небе неопознанный воздушный шар. Он полетел над западными районами США.
Сказано о том, что данный загадочный аппарат не представляет угрозы, но, при этом, его происхождение и назначение до сих пор неизвестны.
Военные сообщают, что объект под воздействием потоков воздуха движется в восточном направлении.
Уточняется, что в пятницу объект пролетел над штатом Колорадо, что вызвало обеспокоенность у местных властей и побудило их поднять в воздух военную авиацию.
Ранее в Пентагоне сделали неожиданное заявление по поводу НЛО.