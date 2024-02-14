Появляются порно-пранки в очках дополненной реальности Apple Vision Pro

Новые очки виртуальной и дополненной реальности Apple Vision Pro продолжают распространяться по миру.

Пользователи в них читают, готовят, играют на музыкальных инструментах, работают, гуляют (подбирая при этом подходящий образ, например, в стиле Матрицы), ездят в автомобиле на автопилоте (не держа руль), выгуливают робо-собак и даже летают на самолетах.

Появляются и пранки, как люди якобы смотрят в них порно в публичных местах. Хотя гарнитура не поддерживает VR-порно.