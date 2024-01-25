Зеленский вызвал Залужного, Буданова и Малюка. Из-за катастрофы Ил-76

Президент Украины в своем вечернем обращении прокомментировал тему сбитого российского Ил-76.

«Вызвал Умерова, Залужного, Шаптала, Буданова и Малюка — доложили о ситуации с самолетом и обменом. Очевидно, что россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями нашего общества», — заявил Зеленский.

«Необходимо установить все четкие факты. Настолько, насколько это возможно, учитывая, что падение самолета произошло на российской территории — вне нашего контроля. „Факты“ — это главное слово сейчас. Заслушал Главкома и Генштаб по применению Воздушных сил. ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных. Служба безопасности расследует все обстоятельства. И я дал поручение министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров о имеющихся данных в Украине. Наше государство будет настаивать на международном расследовании», — добавил он.