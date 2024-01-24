Шмыгаль в Ужгороде встретился с Фицо

24 января в Ужгороде проходит встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Об этом сообщает Telegram главы Кабмина.

«Сегодня в Ужгороде проводим встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. В повестке дня — наши двусторонние отношения и поддержка европейских инициатив», — рассказал он.

Шмыгаль добавил, что Украина рассчитывает на конструктивный и практический диалог.

Напомним, Шмыгаль анонсировал встречу с Фицо по поводу 50 млрд евро для Украины.