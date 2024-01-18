Космонавт (2024): трейлер и дата выхода нового фильма с Адамом Сэндлером

Названо место проведения Глобального саммита мира
Вирус GX_P2V убил подопытных мышей за 8 дней. На очереди - человек?
В Севастополе затонуло очередное российское корыто
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 373 600 солдат
Макрон собрался в Украину, чтобы подписать соглашение о гарантиях безопасности
Жителей приграничных регионов на севере Украины призвали эвакуироваться
Путин признал, что пытается завоевать Украину
Польские перевозчики разблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 372 820 солдат
Депутаты приняли законопроект по Е-реестру военнообязанных