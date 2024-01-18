Космонавт (2024): трейлер и дата выхода нового фильма с Адамом Сэндлером

Вышел трейлер фильма «Космонавт» с Адамом Сэндлером. В фильме режиссера Йохана Ренка по роману «Богемский космонавт» также снимались Кунал Найяр, Лена Олин и Изабелла Росселлини.

Согласно сюжету фильма «Космонавт», спустя шесть месяцев одиночной исследовательской миссии на край Солнечной системы астронавт Якуб понимает, что брак, который он оставил позади, возможно, не ждет его, когда он вернется на Землю. Отчаявшись наладить отношения со своей женой ему помогает загадочное существо из начала времен, которое он находит прячущимся в недрах своего корабля.

Премьера фильма «Космонавт» состоится 1 марта 2024 года.

Трейлер фильма «Космонавт»: