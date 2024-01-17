Первая аниме-школа открылась в Японии

Первая виртуальная аниме-школа открылась в Японии. Первый набор анимистов-школьников будет в апреле 2024 года. После обучения можно получить официальный аттестат.

9 января компания Aominext завершила разработку системы дистанционного обучения для средней школы Yushi Kokusai.

Компания предоставит бесплатное оборудование для использования в метавселенной. Ученики смогут самостоятельно выбрать свой аватар для посещения виртуальной реальности школы. По завершении они смогут получить диплом об окончании средней школы.

Отмечается, что учебная система построена на основе виртуальной реальности-платформы Planeta. В виртуальной реальности школе будут проводиться онлайн-уроки, культурные мероприятия, киберспортивные турниры, а также будет возможность встречаться с друзьями и устраивать другие школьные события.