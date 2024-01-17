Появилось видео, как Рамасвами едва не поцеловал Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп после победы на предварительных выборах кандидата от республиканцев в штате Айова, тепло высказался о своем бывшем конкуренте Вивеке Рамасвами, которого пригласил на сцену во время митинга в Нью-Гемпшире. При этом политики нежно обнялись и едва не поцеловались.

Так, Дональд Трамп сказал, что Вивека Рамасвами ждет с ним «большое и яркое совместное будущее».

Ранее молодой политик снял свою кандидатуру в пользу экс-главы государства.

Дональд Трамп сказал: «Он фантастический парень, очень умный с великолепными идеями. Он молод, и идеи у него молодые. И это хорошо. Перед ним большое, красивое, яркое будущее. Он будет работать с нами».

Вивек Рамасвами, в свою очередь, отметил: «В США идет война между перманентным государством и рядовым гражданином. Мы на войне в этой стране. Нам нужен главнокомандующий, чтобы в ней победить».

Ранее потенциальный вице-президент Трампа заявил, что в Украине преследуют христиан.