Момент взрыва на заводе в Ростовской области попал на видео

Полиэфирный завод внезапно загорелся в Ростовской области России в среду, 17 января. Позже в Сети появился момент со взрывом и последующим пожаром на этом предприятии. Об этом говорится в сообщении украинского военнослужащего Андрея Цаплиенко в Telegram.

В соцсети также сообщают, что количество пострадавших сотрудников Шахтинского полиэфирного завода в настоящее время достигает 11 человек.

«Как минимум, у двоих диагностировали ожоги разной степени тяжести. Еще у одного — перелом. На видео — первые минуты с начала пожара», — говорится в подписях к видео.

Отметим, что по словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, произошедшее на ШПЗ никак не связано с прилетом украинских БПЛА.

В минобороны РФ заявили, что система противовоздушной обороны не срабатывала. Однако в Шахты выехали представители Минздрава региона.

Известно, что предприятие заработало в прошлом году после инвестирования в размере пяти миллиардов рублей.

Напомним, в Ростовской области после взрыва ярко загорелся полиэфирный завод.