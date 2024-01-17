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Видео-Новости > Жителей приграничных регионов на севере Украины призвали эвакуироваться

Жителей приграничных регионов на севере Украины призвали эвакуироваться

Агата Кловская
17.01.24 11:21
176
Жителей приграничных регионов на севере Украины призвали эвакуироваться

Российские террористы ежедневно наносят удары с разных видов оружия по приграничным территориям на севере Украины, в частности Сумской и Черниговской областях, а также привлекают диверсионные группы. В связи с этим жителей этих регионов призывают эвакуироваться. Об этом сообщает Facebook командующего Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева.

«Война с Россией охватила не только восток и юг Украины. Северная операционная зона также не исключение. В приграничных районах Сумской и Черниговской областей (как и по всей территории страны) действует правовой режим военного положения. Ежедневно враг наносит по этим территориям огненное поражение», — рассказал Наев.

По его словам, вражеская армия использует разные виды оружия, включая авиацию, артиллерию, минометы и гранатометы, а также привлекает диверсионные группы.

«Россия использует все ей известные и возможные военные умения, чтобы уничтожить нашу нацию, и безразлично, куда попадет выпущенная ракета, снаряд или пуля. Граница на севере нашей страны это линия столкновения с врагом со всеми присущими ей боевыми действиями», — отметил командующий.

Он подчеркнул, что эти боевые действия могут привести к гибели как гражданских, так и военных людей, взятию их в плен и разрушению целых пограничных сел и городов.

«Каждый гражданский должен четко осознать, что пребывание вблизи границы с Россией опасно! Ежедневно военные администрации решают вопросы эвакуации жителей из этих областей, равно как из прифронтовых населенных пунктов на востоке и юге Украины», — добавил Наев.

Командующий отметил, что война продолжается, и для того чтобы украинские военные могли вести полноценный обмен огнем и уничтожать врага не задумываясь, что могут навредить нашим гражданам, каждый сознательный украинец должен прислушиваться к советам военных администраций.

«За каждый выстрел, попытки задействовать диверсантов оккупант получает достойный ответ, действуем и на опережение», — подчеркнул Наев.

Напомним, на Харьковщине расширили зону обязательной эвакуации населения.

Тэги: общество, Сумская область, Черниговская область, эвакуация, диверсанты, новости Украины, война в Украине

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