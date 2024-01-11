Путин назвал причину роста цен на яйца в РФ

Глава правящего режима России Владимир Путин во время общения с журналистами в четверг, 11 января, назвал свою причину роста цен на яйца в РФ. Видео с этим моментом выложили в соцсети российские пропагандисты.

По словам главы Кремля, цены на яйца в России выросли якобы из-за того, что люди их стали больше покупать, а власти «вовремя не сориентировались» и не открыли импорт.

«С яйцом у нас видите, что получилось? Вовремя не сориентировались просто. Объемы производства у нас не уменьшились. Потребление увеличилось в связи с реальными доходами населения — немного, но доходы у людей выросли. Начали покупать яйца и мясо курицы. Не подумали, чтобы вовремя открыть импорт. Бум — и цены взлетели», — уверяет Путин.

Напомним, Путин заявил о нехватке денег на ремонт детсадов.