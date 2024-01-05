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Видео-Новости > В Харькове люди в военной форме силой затащили мужчину в микроавтобус

В Харькове люди в военной форме силой затащили мужчину в микроавтобус

Александр Панько
05.01.24 14:56
166
В Харькове люди в военной форме силой затащили мужчину в микроавтобус

В Харькове люди в военной форме, предварительно, работники территориального центра комплектования и социальной поддержки силой затащили мужчину в микроавтобус. Соответствующее видео в начале января появилось в сети.

В ролике видно, как люди в форме тянут по улице гражданского, который громко кричит: «Нет, что вы делаете? Отстаньте!» Через несколько секунд в кадре появляется служебный микроавтобус, в который сотрудники военкомата пытаются затащить мужчину. Несколько секунд он сопротивляется и продолжает кричать, но в конце концов его сажают в машину и увозят.

Пресс-служба Харьковского ТЦК и СП в комментарии LIGA.net ответила, что изучает все обстоятельства инцидента.

«По состоянию на данный момент Военной службой правопорядка в ВСУ и правоохранительными органами изучаются все обстоятельства, повлекшие конфликтную ситуацию, и проверяется соблюдение должностными лицами порядка оповещения военнообязанных», — заявили в ТЦК.

Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов на брифинге 5 января сообщил, что правоохранители начали проверку этого факта.

«Каждый такой факт мы будем рассматривать, и если будут основания — будем направлять обращение в правоохранительные органы по поводу юридической оценки тех или иных действий, в том числе возможно, работников ТЦК, если будет установлено, что это именно они. Сейчас проходит проверка, в том числе правоохранительных органов по законности тех или иных действий», — сказал он.

Напомним, что на Ровенщине главный военком битой избил подчиненного. Его задержали.

Тэги: Харьков, военные, мобилизация

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