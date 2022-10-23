СБУ задержала руководителя завода «Мотор-Сич» Богуслаева

Главное: Задержан президент завода «Мотор-Сич» Вячеслав Богуслаев. Это произошло в рамках дела по незаконной поставке со стороны предприятия товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

Детали: 22 октября был задержан президент завода «Мотор-Сич» Вячеслав Богуслаев. С утра у Богуслаева дома прошел обыск, во время которого выбили его двери. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Задержание произошло в рамках дела по незаконной поставке со стороны «Мотор Сич» товаров военного назначения для российской штурмовой авиации. По материалам следствия, к сделке причастно руководство завода, расположенного в Запорожье. Чиновники действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации «Ростех», которая является одним из главных производителей вооружений для России.

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