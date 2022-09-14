С королем Карлом III произошел неприятный конфуз

Главное: Король Карл III испачкался ручкой. После этого он психанул.

Детали: У новоиспеченного короля Великобритании Карла III сдали нервы и он психанул. Инцидент попал на видео.

Так, делая запись в книге посетителей официальной королевской резиденции в Северной Ирландии – замка Хиллсборо, он испачкался чернилами из-за неисправной ручки.

Сначала он указал неправильную дату, а потом, принявшись ее исправлять, перепачкался.

Монарх вышел из себя и принялся ругаться: «О господи, ненавижу это! Я не выношу эту проклятую штуку. Каждый чертов раз!»

После этого он передал ручку королеве-консорту Камилле, которая также испачкалась чернилами.

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