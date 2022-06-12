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Видео-Новости > Один из руководителей Генштаба ВСУ устроил пальбу в спальном районе Киева

Один из руководителей Генштаба ВСУ устроил пальбу в спальном районе Киева

Александр Панько
12.06.22 10:57
424
Один из руководителей Генштаба ВСУ устроил пальбу в спальном районе Киева

Главное: Руководитель управления Генштаба ВСУ применил свое оружие в спальном районе Киева. На время расследования он отстранен от исполнения обязанностей.

Детали: В Киеве руководитель одного из управлений Генштаба ВСУ применил свое оружие в спальном районе. Он стрелял в присутствии детей. Как сообщил в Фейсбуке министр обороны Алексей Резников, инцидент произошел в пятницу. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Создана комиссия во главе с заместителем Главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенантом Евгением Мойсюком для расследования. На время расследования должностное лицо отстранено от исполнения обязанностей.

Больше интересной информации читайте на нашем телеграм-канале. И конечно же — не забывайте подписываться на наш ТГ «Жгучий Глагол»

Тэги: Киев, криминал, ВСУ

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