В Госдуме хотят запретить обмен военных полка Азов

Главное: Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил военнослужащих Азова «нацистскими преступниками», которые должны предстать перед судом. Поэтом в думе хотят запретить обмен военных полка Азов.

Детали: Российская Госдума собирается запретить обмен украинских военнослужащих полка Азов, которые защищают Мариуполь и сейчас удерживают позиции на металлургическом комбинате «Азовсталь». Об этом стало известно во вторник, 17 мая.

Так, сегодня на заседании Госдумы РФ депутат Анатолий Вассерман объявил всю Украину «террористической группировкой». При этом он внес предложение принять соответствующее постановление или закон по обмену пленными. По его мнению, обмен хотя бы одного военнослужащего Азова будет объявлен «победой Украины».

Кроме того, Вассерман предложил запретить обмен военных с «фашистскими» татуировками.

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин одобрил инициативу Вассермана и поручил комитету по обороне и безопасности подготовить протокольное поручение о запрете обмена военных полка Азов.

«„Нацистские преступники“ не должны подлежать обмену. Это „военные преступники“ и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом», — заявил Володин.

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